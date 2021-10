Candidatura de Moro à Presidência é dada como certa pelo Podemos

O prazo dado pelo partido para a resposta do ex-juiz, condenado pelo STF por parcialidade, é dia 15 de novembro edit

Por Luciana Lima, Metrópoles - A candidatura à Presidência da República do ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro em 2022 pelo Podemos é dada como certa por integrantes do partido, e a filiação é aguardada para novembro, quando Moro prometeu responder ao convite formal feito pela sigla.

A legenda aposta que o nome de Moro é o mais viável entre os que já surgiram para encarnar a chamada terceira via, ou seja, uma alternativa diante do cenário de polarização entre o petista Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), que vem conversando com o PP sobre a possibilidade de retornar aos quadros da legenda.

No Podemos, a candidatura do ex-ministro de Bolsonaro é vista como uma forma de angariar os votos dos “órfãos” da Lava Jato, ou seja, pessoas que defenderam a extinta força-tarefa liderada por Moro, em Curitiba.

