Candidaturas ligadas a evangélicos têm aumento de 32% em 2022

247 - A ascensão do bolsonarismo com o discurso atrelado a lideranças neopentecostais elevou o números de candidaturas que usam nomes ligados a religiões. Pelo menos 26 siglas, lideradas pelo PTB, tem candidatos com esse perfil. O PTB tem 50 postulares, seguido pelo Republicanos, com 48 religiosos registrados.

Os chamados evangélicos registraram um aumento de 32,3% de postulantes, passando de 413 para 546 em comparação com as eleições de 2018.

Entre os candidatos, que usam denominações ligados à religião evangélica, se apresentam como pastor, bispo, missionário e reverendo.

Outros 27 se identificam com nomes ligados à religiões de matrizes africanas, como mãe de santo e nomes de orixás.

Já os candidatos com denominações católicas apresentaram queda em 2022. De 22 nomes em 2018, para 17 agora.

