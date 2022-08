Candidaturas ligadas a militares e a forças de segurança crescem 27%, segundo TSE

Apoie o 247

247 - A participação de setores militaristas na política partidária está se intensificando no pleito de 2022.

Candidaturas que se anunciam como militares, membros das forças de segurança, ou que fazem alusão ao militarismo em seus nomes de urna aumentaram 27% desde as últimas eleições. Passaram de 1.598 em 2018 para 2.030 em 2022, segundo dados das candidaturas cadastradas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo também fez a comparação com 2014. Naquela eleição havia 1.205 dessas candidaturas que aludem ao militarismo. Com a onda bolsonarista de 2018, elas passaram por um incremento de 32,7%. Em 2022, segue a tendência de alta. Em oito anos, o crescimento acumulado foi de 68,4%.

O Estado com mais candidatos do militarismo é o Rio de Janeiro, domicílio eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 275 nomes. Em 2014, quem liderava era o Distrito Federal, sede das Forças Armadas e com maior prevalência dos servidores militares frente ao total da população. Hoje, o DF registra 99 dessas candidaturas, uma queda de 55%, mais da metade.

