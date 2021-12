Cantor sertanejo é preso acusado de estuprar enteada de 14 anos

Apoie o 247

Metrópoles - Na manhã desta sexta-feira (17/12) o cantor sertanejo Rodolfo, de 27 anos, foi preso preventivamente, acusado de estuprar a própria enteada, de apenas 14 anos, desde que a menina tinha quatro anos.

O artista foi detido dentro de casa, situada no bairro do Benedito Bentes, na cidade de Maceió (AL). O mandado de prisão preventiva foi cumprido após uma denúncia feita pela mãe da vítima à Polícia Civil do estado.

Segundo o chefe de operações da Delegacia de Crimes Contra a Criança e o Adolescente, Alan Barbosa, a menina teria parado de comer em decorrência do trauma vivido.

