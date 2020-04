Caos sanitário: Manaus tem apagão em emergências e corpo de vítima de Covid-19 sem identificação

247 - Manaus é uma cidade conflagrada pelo caos sanitário. Vídeos são postados nas redes sociais documentando o colapso do atendimento nas emergência e o acúmulo de corpos nos hospitais.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo relata o drama dos manauaras: "na tarde de sexta (17), João foi ao hospital Vinte e Oito de Agosto, em Manaus, retirar o corpo de sua mãe, morta aos 69 anos após contrair o novo coronavírus.​ Porém, ao chegar ao local com os documentos solicitados por telefone, não encontravam o corpo de sua mãe. Ana (nomes fictícios estão sendo usados a pedido da família) deu entrada no hospital no último dia 5, ficou dois dias na enfermaria e, com o quadro de pneumonia intensificado, foi levada à UTI. O teste para Covid-19 realizado no local deu positivo. Ela morreu nesta sexta."

A matéria ainda destaca que "neste sábado (18), circulam pela internet ao menos três vídeos gravados por moradores de Manaus em que pacientes estão em pronto-socorros e não há médicos ou enfermeiros para atendê-los (...) Em um deles, uma família chega com um paciente com falta de ar e ninguém aparece à área de atendimento da emergência. As pessoas passam então a gritar e a bater nas portas. Uma funcionária aparece, mas logo em seguida volta para trás da porta."

