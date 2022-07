Capitão da PM pré-candidato ao governo do Espírito Santo pelo PSTU é ameaçado de morte em campanha pela internet

Apoie o 247

247 - O capitão da Polícia Militar e policial antifascista Vinícius Souza, pré-candidato ao governo do Espírito Santo pelo PSTU, foi alvo de ameças de morte. Segundo o partido, o militar foi ameaçado por meio de um site de financiamento coletivo com a chamada “arma para matar o Vinícius Sousa”. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi feito na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos.

Em nota, o PSTU afirmou que “repudia toda e qualquer ameaça à vida e às liberdades democráticas, em especial, às candidaturas da esquerda, que têm sido alvo do ódio dos setores mais reacionários e ultraconservadores no Brasil presidido pelo protofascista Bolsonaro".

Segundo o jornal O Globo, a legenda também está tomando medidas legais contra o site que hospedou a campanha com a ameaça e está levando o caso ao conhecimento do Tribunal Regional Eleitoral do ES para garantir a segurança do pré-candidato.

O PSTU deverá homologar a candidatura de Vinícius Souza durante a convenção partidária que será realizada no sábado (30).

