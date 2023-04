Cappelli vai sugerir a Lula criação de 'autoridade máxima de inteligência'

Apoie o 247

ICL

247 - O chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, Ricardo Cappelli, afirmou à Folha de S. Paulo que vai sugerir ao presidente Lula a criação de uma autoridade máxima de inteligência.

Segundo Cappelli, a central de inteligência não necessariamente ficaria sob o guarda-chuva do GSI. "Onde estará não é o mais importante. O importante é que precisa existir um responsável, unidade de comando", disse Cappelli à coluna Painel.

Cappelli assumiu o GSI após a exoneração do general Gonçalves Dias diante da repercussão de novas imagens das invasões terroristas do 8 de janeiro às sedes dos Três Poderes. Os vídeos, revelados pela CNN Brasil e divulgados na íntegra pelo GSI, mostram agentes da pasta abrindo caminho para os bolsonaristas dentro do Palácio do Planalto. O favorito para assumir a pasta de forma definitiva é o general da reserva Marcos Antônio Amaro dos Santos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.