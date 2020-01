Carina Vitral rebate sertanejos sobre meia-entrada: “Educação não se encontra só na escola”

A ex-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) Carina Vitral criticou a posição do grupo de artistas de música sertaneja que pediu a Jair Bolsonaro oi fim do direito à meia-entrada. “Educação não se encontra somente na escola e na universidade, mas também nos museus, nos cinemas e no teatro”, disse edit

247 - A ex-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE) Carina Vitral criticou a posição do grupo de artistas de música sertaneja que pediu a Jair Bolsonaro oi fim do direito à meia-entrada. “O direito da meia-entrada se baseia no papel fundamental que a cultura tem na formação dos jovens. Educação não se encontra somente na escola e na universidade, mas também nos museus, nos cinemas e no teatro. #OpineSobreMeiaEntrada”, disse Carina em sua conta no Twitter.

Durante evento realizado nesta quarta-feira (29), Doreni Caramori, presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), afirmou: “Meio-livro não existe. Não existe meia-bicicleta, meio-caderno. Tem uma série de meios que estimulam a cultura que não são vendidos pela metade do preço. Não pode o Estado brasileiro intervir na economia e tomar 50% da receita de determinados setores sem nenhum tipo de compensação. Precisamos corrigir essa injustiça histórica”.