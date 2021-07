Carla Zambelli ironiza caso Joice e passa ‘orientação da polícia’: “preserve a cena do crime”

Deputada do PSL debochou do fato de Joice Hasselmann ter demorado para acionar a polícia após ter sido agredida em seu apartamento edit

247 - A deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) ironizou no Twitter o fato de a também deputada (e sua ex-aliada na base do governo ) Joice Hasselmann ter demorado para acionar a polícia após ter sido agredida em seu apartamento .

“Orientação da Polícia: se você acordar com lesões, numa poça de sangue e não lembrar o que aconteceu, preserve a cena do crime e ligue para a polícia 190. Fazer a perícia no local do crime é imprescindível. Mas acho que um dep federal sabe disso, né? Estimo as melhoras de Joice”, postou Zambelli.

Nesta sexta-feira (23), Joice prestou depoimento à Polícia Legislativa , que está investigando o caso: “deixei claro que não é coisa de amador”. Ela contou ter acordado na noite de sábado, 17, em seu apartamento após 7 horas inconsciente em uma poça de sangue, com vários hematomas, um dente quebrado e o rosto desfigurado, com fraturas.

PUBLICIDADE

O episódio aconteceu há uma semana, mas ela acionou a polícia na quinta-feira (22).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.