Carla Zambelli presta depoimento à PF e diz que dia 7 vai às ruas para entoar ‘zombou deles o Brasil’

Deputada federal bolsonarista prestou depoimento à Polícia Federal neste domingo (5) no âmbito do inquérito que apura a organização de manifestações antidemocráticas previstas para esta terça-feira (7) edit

247 - A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) afirmou que prestou depoimento à Polícia Federal neste domingo (5) no âmbito do inquérito que apura a organização de manifestações antidemocráticas previstas para esta terça-feira (7). Em nota, a parlamentar disse que não teve acesso aos autos do inquérito e negou que tenha cometido alguma ilegalidade.

Zambelli também aproveitou a ocasião para incitar os seus seguidores nas redes sociais a participarem dos atos antidemocráticos. “Neste 07 de setembro estaremos nas ruas e entoaremos em alto e bom som que ‘houve mão mais poderosa’, contudo, ‘zombou deles o Brasil'”, escreveu a parlamentar nas redes sociais, de acordo com a coluna do jornalista Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo.

Ainda segundo ela, “‘quem defende a liberdade e as balizas constitucionais jamais trataria por ‘organização criminosa’ ou ‘ato antidemocrático’ uma reunião da sociedade com suas famílias e seus representantes para protestar pacificamente contra a corrupção”.

