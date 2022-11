Carla Zambelli quer se juntar a Allan dos Santos nos EUA para atacar o Judiciário brasileiro

A deputada viajou aos Estados Unidos para, segundo ela, "estudar meios" de garantir a liberdade de expressão no Brasil. O blogueiro bolsonarista está foragido há mais de um ano edit

247 - A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que viajou repentinamente aos Estados Unidos para, segundo ela, "cumprir agendas pessoais" e "estudar meios" de garantir a liberdade de expressão no Brasil, deve se encontrar com o blogueiro bolsonarista foragido da Justiça brasileira Allan dos Santos, informa Lauro Jardim, do jornal O Globo.

"O plano é de um encontro com Allan dos Santos, ex-dono do site Terça Livre, que está foragido há quase um ano. Ele vive na Flórida. A intenção, segundo seus interlocutores, seria denunciar internacionalmente (numa coletiva de imprensa, por exemplo) o que entendem como censura do Judiciário brasileiro", diz o jornalista.

O principal alvo da ação seria o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, visto como algoz dos bolsonaristas na Corte.

