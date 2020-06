Carlos Bolsonaro aciona STF contra Marcelo Freixo por postagem no Twitter

O filho do presidente, que é apontado como responsável por ataques virtuais ao Supremo, recorreu à Corte contra o deputado do PSOL edit

Fórum - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) em razão de mensagens publicadas no Twitter pelo deputado.

O filho do presidente Jair Bolsonaro não gostou da seguinte publicação, feita em 15 de junho: “Formação de milícia política, atos violentos contra as instituições democráticas, disseminação de fake news… São muitos os crimes de Sara Winter. Nenhum deles é mais grave do que os cometidos por Jair Bolsonaro e seus filhos”.

Segundo o jornalista João Pedroso de Campos, da Revista Veja, a alegação de Carlos é que Freixo cometeu calúnia, difamação e injúria. Segundo o advogado que representa Carlos, Flávio Wanderley Britto, a mensagem traz “imputação [abstrata] de crimes” ao atribuir “atos praticados por terceiros” a Bolsonaro e seus filhos.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.