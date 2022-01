Carlos Bolsonaro conta com perfis da Nigéria e Vietnã para impulsionar publicações no Facebook

Apoie o 247

Sputnik - Além do próprio presidente, todos os filhos parlamentares do mandatário são bastante ativos nas redes sociais. Visto isso, não é de se estranhar que um dos responsáveis pela estratégia digital da campanha do pai à reeleição será um deles, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos).

No entanto, parece que o vereador não está apenas contando com a audiência brasileira de apoiadores. De acordo com O Globo, Carlos tem aliados virtuais de outros países que ajudam no engajamento de suas postagens.

Trata-se de cinco usuários do Facebook registrados em lugares como Kon Tum, uma pequena província do Vietnã; Satkhira, um distrito no sudoeste de Bangladesh e Port Harcout, capital de um estado da Nigéria. Eles são marcados frequentemente nos conteúdos de Carlos, por opção do próprio, segundo a mídia.

Na postagem acima, ao entrar na rede social, é possível ver os perfis de Kon Tum e Port Harcout adicionados à publicação.

Os contatos marcados têm milhares de seguidores – entre dez mil e 33 mil – e, quando adicionados às postagens do filho 02 do presidente, o engajamento dispara, segundo a mídia.

No começo de novembro, o vereador teve duas publicações marcadas como fake news pelo Instagram.

