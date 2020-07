Carlos Bolsonaro fala em "desinformação" sobre compra de apartamento, mas não nega denúncia

"Mel Dels…Minha mãe analisou o local de 39m2, o que foi omitido na chamada. Nós poderemos ficar mais perto de irmãos, pai, filhos e netos. A desinformação não para! Não morarei no Texas ou Marte, continuo no RJ, sou pré-candidato, presente nas sessões e tudo segue normal”, escreveu o vereador no Twitter edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) usou as redes sociais para rebater uma reportagem da revista Crusoé sobre a compra de um apartamento que onde ele, segundo a publicação, iria residir em Brasília. Ainda segundo a reportagem, o negócio, no valor de R$ 470 mil, teria sido pago à vista e o imóvel estaria registrado em nome da mãe, Rogéria Bolsonaro, segunda ex-esposa de Jair Bolsonaro.

A compra do apartamento em Brasília foi feita meio às investigações de um esquema de “rachadinha” e da contratação de funcionários fantasmas pelo gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, no Rio. O parlamentar não apresentou nenhum projeto de lei neste ano, último de seu atual mandato na Câmara de Vereadores do Rio.

Confira a postagem de Carlos Bolsonaro sobre o assunto.

Mel Dels...Minha mãe analisou o local de 39m2, o que foi omitido na chamada. Nós poderemos ficar mais perto de irmãos, pai, filhos e netos. A desinformação não para! Não morarei no Texas ou Marte, continuo no RJ, sou pré candidato, presente nas sessões e tudo segue normal! pic.twitter.com/Mov7KYxVKa — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 17, 2020

