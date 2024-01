Carlos Bolsonaro provoca irmã e viúva de Marielle diante da suposta delação sobre mandante

Apoie o 247

247 - Carlos Bolsonaro, filho do ex-ocupante do Palácio do Planalto, escreveu em referência à delação do assassino de Marielle, Ronnie Lessa, que teria apontado como suposto mandante o ex-deputado Domingos Brazão: “A ministra do Lula, irmã de Marielle, e nem sua companheira na época irão se pronunciar com aquele tom raivoso e metódico conhecido por todos diante da delação do tal de Lessa? E o ministro dos direitos humanos do chefe da facção? Nada?”, finalizou, estendendo a crítica a Silvio Almeida, titular do Ministério dos Direitos Humanos e colega de Anielle na Esplanada. A informação é do jornalista Lauro Jardim no jornal O Globo.

A família Bolsonaro está comemorando a suposta delação, sentindo-se "aliviada". Mas a Polícia Federal ainda não confirmou a delação: "Até o momento, ocorreu uma única delação na apuração do caso, devidamente homologada pelo Poder Judiciário", disse a corporação em referência ao ex-policial Élcio Queiroz.

Apesar das declarações provocativas de Carlos Bolsonaro, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, afirmou, mais cedo, que a família “aguarda os comunicados e resultados oficiais das investigações”. E Monica declarou que recebe a delação de Lessa “com esperança, mas sem otimismo exacerbado”, aguardando provas.

