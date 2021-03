Carlos Bolsonaro também muda de tom e diz que pai “nunca foi contra a vacina”

A postura de tentar esconder o negacionismo de Bolsonaro ocorre no momento em que o ex-presidente Lula discursa para o Brasil e aparece como grande adversário do governo federal, que foi duramente criticado pelo petista durante coletiva de imprensa nesta quarta edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro publicou, nesta quarta-feira, 10, um vídeo onde diz que Jair Bolsonaro sempre defendeu a vacinação no país, uma mentira descarada, uma vez que o presidente adotou, desde o início da pandemia, uma política negacionista. "Nunca foi contra vacina como dizem os canalhas", disse Carlos.

Presidente @jairbolsonaro nunca foi contra vacina como dizem os canalhas! pic.twitter.com/ehpyQ3Jmim — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) March 10, 2021

A postura de tentar esconder o negacionismo de Bolsonaro ocorre no momento em que o ex-presidente Lula discursa para o Brasil e aparece como grande adversário do governo federal, que foi duramente criticado pelo petista durante coletiva de imprensa nesta quarta.

Irmão de Carlos, o senador Flávio Bolsonaro pediu aos seus seguidores, em uma lista de transmissão do aplicativo de mensagens Telegram, viralizar uma foto de Bolsonaro com o texto “nossa arma é a vacina”.

Em dezembro, em Porto Seguro (BA), no dia 17, Bolsonaro reforçou que não tomaria a vacina e chegou a falar em supostos efeitos colaterais da vacina contra a Covid-19 da Pfizer.

"Na Pfizer, está bem claro no contrato, 'nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral'. [...] Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Eu não vou falar outro bicho, porque senão vão começar a falar besteira, né. Se você virar um super-homem, sei lá, se nascer barba em alguma mulher, aí, ou algum homem começar a falar fino, eles [a Pfizer] não têm nada a ver com isso. O que é pior: mexer no sistema imunológico das pessoas."

