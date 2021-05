Carlos Bolsonaro volta a assumir as redes sociais do pai, diz Thaís Oyama

247 - O vereador Carlos Bolsonaro voltou a fazer postagens no Twitter em nome do pai, Jair Bolsonaro, segundo Thaís Oyama, do UOL.

No resumo na conta de Jair Bolsonaro no Twitter do que foi assunto na live tradicional do ocupante do Palácio do Planalto de quinta-feira (13), o primeiro item se refere a "jegues, jumentos e leitões" e o segundo a "chupão na barriga". A linguagem, diz a jornalista, retrata o "indefectível estilo narrativo do vereador pelo Rio de Janeiro".

Com "jegues, jumentos e leitões", Carlos teve como objetivo fazer referência "às falas jocosas do presidente sobre repórteres em geral e integrantes da família do jornalista Matheus Leitão em especial", explica Thaís.

Já o termo "chupão na barriga" trata da briga protagonizada por Jair Bolsonaro, ainda como deputado federal pelo PP, em 2013, com o atual senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). À época, Randolfe disse ter levado um soco de Bolsonaro no estômago. O então deputado, para negar o golpe, disse que o hematoma no corpo de Randolfe deveria ser consequência de um "chupão na barriga".

Carlos Bolsonaro passou a utilizar o termo em sua conta no Twitter recentemente para falar sobre Randolfe Rodrigues.

A presença do vereador nas "dependências" do governo federal já era notória, mas com o depoimento do gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, à CPI da Covid na quinta-feira ficou ainda mais evidente. Murillo revelou que Carlos participou de uma reunião com a Pfizer para tratar da compra de vacinas, mesmo sem ocupar nenhum cargo na esfera federal do governo.

