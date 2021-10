Carlos e Eduardo Bolsonaro já debocharam de pais que "choram no banho"

Nesta semana, Jair Bolsonaro revelou que "chora no banheiro", escondido da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, por causa da pressão sobre a Presidência da República edit

247 - Após Jair Bolsonaro revelar nesta semana que "chora no banheiro", escondido da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, por causa da pressão sobre a Presidência da República, internautas resgataram uma postagem do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) de 2020 na qual ele debocha de quem "chora no banho".

Na ocasião, segundo o Poder 360, Eduardo comentava uma publicação da ex-jogadora de vôlei bolsonarista Ana Paula Henkel. Ela questionou “quantos perfis verificados ou membros da imprensa” iriam defendê-la depois de ter sido chamada de “dondoca” pelo jornalista José Trajano.

Eduardo, então, respondeu: 'nem liga, pai dessa galera toda aí chora no banho. Sempre vão te provocar para você cair na armadilha e dizer que não é isso ou aquilo que eles te chamam. Aí quando você fizer isso eles dirão que você está mentindo ou que é controversa“.

Nem liga, pai dessa galera toda aí chora no banho. Sempre vão te provocar para você cair na armadilha e dizer que não é isso ou aquilo que eles te chamam. Aí quando você fizer isso eles dirão que você está mentida ou que é controversa. — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 29, 2020





O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) também já fez um comentário do mesmo tipo. Em 2018, ao comentar o movimento "Ele não", de oposição a seu pai, ele escreveu: "será que o pai destas pessoas não chora no banho? Certamente não têm orgulho de tais atitudes! O resultado é o oposto do esperado, pois a maioria da população é decente e respeitadora das leis".

Será que o pai destas pessoas não chora no banho? Certamente não têm orgulho de tais atitudes! O resultado é o oposto do esperado pois a maioria da população é decente e respeitadora das leis! https://t.co/nZ6DPkIUWe — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 3, 2018

