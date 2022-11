Carlos é o único do clã sem foro privilegiado e Bolsonaro teme que ele seja preso

Apoie o 247

247 - Aliados de Jair Bolsonaro (PL) avaliam que a reclusão e o mutismo do atual ocupante do Palácio do Planalto desde que perdeu a eleição presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 30 de outubro, está ligada ao temor de que o filho Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) seja alvo de uma ordem de prisão, diz a jornalista thaís Oyama, no UOL.

"Na hora em que descer, vão pegar ele", teria dito Bolsonaro, segundo um aliado, "referindo-se aos riscos que correrá seu filho Carlos se os inquéritos em que ele está envolvido, transformados em processo, ‘descerem’ para a justiça comum”, ressalta a reportagem. O vereador Carlos Bolsonaro é o único filho político do atual ocupante do Palácio do PLanalto sem direito a foro privilegiado

Até o ano passado, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro garantia a vereadores o direito ao foro privilegiado, que segundo a Constituição Federal é reservado apenas a presidentes, governadores, ministros, senadores, deputados federais e prefeitos. A legislação, porém, foi considerada inconstitucional em abril de 2021. Com isso, Carlos Bolsonaro perdeu o direito de ser processado e julgado por tribunais superiores.

O parlamentar é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pela suspeita do crime de "rachadinha", além de ser alvo de um inquérito da Polícia Federal sob a acusação de integrar milícias digitais antidemocráticas.

