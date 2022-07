Carlos França: “ONU se mostra incapaz de tomar decisões na Guerra da Ucrânia”

Ministro das Relações Exteriores afirma que “o Brasil continua a defender uma reforma abrangente da organização, inclusive da configuração do Conselho de Segurança” edit

247 - O Ministro das Relações Exteriores Carlos França afirma em artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo que “o conflito na Ucrânia potencializou os embates no Conselho e vem gerando, além do grande sofrimento humano, fortes distúrbios sistêmicos, que afetam a segurança energética e alimentar de todo o mundo. O órgão tem se revelado incapaz de tomar decisões a respeito da situação na Ucrânia —mesmo sobre questões que deveriam unir todos os membros, como a garantia de acesso para a assistência humanitária e a proteção de civis”.

“Diante dessas tensões geopolíticas, a diplomacia brasileira buscará, durante sua presidência do Conselho de Segurança, abrir espaços de diálogo entre os membros com vistas a favorecer a construção de soluções para os desafios à paz e à segurança internacional constantes da agenda do órgão naquele mês.”, acrescenta.

Ele ainda diz que “a situação na Ucrânia seguramente será tratada da perspectiva de seu impacto sobre a segurança alimentar mundial, mas também será necessário insistir na promoção de diálogo sério que leve à cessação do conflito armado.”

