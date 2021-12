Carlos Marun, ex-ministro e aliado de Temer, diz que pode votar em Lula caso terceira via fracasse

Um dos principais aliados do golpista Michel Temer e eleitor de Bolsonaro em 2018, Marun admite votar em Lula em 2022 edit

247 - Um dos principais ministros do governo de Michel Temer afirmou que deve votar em Lula no segundo turno da eleição presidencial, caso a terceira via fracasse e não chegue à segunda rodada em 2022.

"Vamos tentar uma terceira via. Se não estivermos no segundo turno, apoiaremos o menos pior. Que pode ser Lula...", escreveu Carlos Marun, ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo de Temer, em um grupo de discussões políticas de WhatsApp. O coletivo tem entre seus integrantes personalidades como o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia.

Marun também se referiu à possibilidade de aliança do líder petista com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin: "A movimentação de Lula buscando Alckmin é algo politicamente inteligente. Como é a antítese da inteligência pregar que quem apoiou Bolsonaro não pode agora ter outra posição. É uma questão matemática. Se todos repetirem o voto do 2º turno [de 2018], Bolsonaro vencerá novamente", escreveu Marun.

A informação é da jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

