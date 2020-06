Carluxo diz que não conhece Oswaldo Eustáquio, bolsonarista preso: "nunca falei com esse senhor"

"Nunca falei com esse senhor, seu mentiroso costumaz", disse o vereador Carlos Bolsonaro, ao responder ao deputado Marcelo Freixo sobre a prisão de Oswaldo Eustáquio edit

247 - O vereador Carlos Bolsonaro afirmou que não conhece o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, preso pela Polícia Federal nesta sexta-feira, 26, em Campo Grande.

Pelo Twitter, Carluxo respondeu ao comentário do deputado Marcelo Freixo sobre a prisão de Eustáquio, que é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos no Siupremo Tribunal Federal.

“Não vou descer a teu nível de sujeira. Nunca falei com esse senhor, seu mentiroso costumaz. [sic]. É 24h por dia de abobrinha, ou melhor de socialismo e liberdade! Vá arrumar o que fazer, deputad(x)”, disse Carlos Bolsonaro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.