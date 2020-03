Carluxo é flagrado nas reuniões de Bolsonaro com governadores sobre covid-19

Carluxo, vereador pelo Rio de Janeiro e filho de Jair Bolsonaro, participou das reuniões com chefes de Estado do nordeste e norte do país, mesmo não integrando oficialmente a equipe presidencial edit

247 - Apesar de não integrar a equipe presidencial, o filho de Jair Bolsonaro e vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) participou de três das cinco teleconferências realizadas entre Jair Bolsonaro e governadores.

Em reportagem da colunista Bela Megale, do O Globo, a confirmação da participação de Carluxo consta na agenda do próprio Bolsonaro.

Segundo a jornalista. Carluxo "acompanhou, na mesma sala onde estavam o pai e os ministros no Planalto, as reuniões com chefes de Estado do nordeste e norte do país, realizadas nesta segunda-feira (23), e com governadores do sul, na terça (24)".

Ele também participou de uma reunião presencial entre Bolsonaro e seus ministros na tarde de ontem, no Planalto.

A presença do "02" nas reuniões deu margem para as especulações que apontam o "dedo" do vereador e de seus ex-assessores que integram o chamado "gabinete do ódio" no pronunciamento feito por Bolsonaro.