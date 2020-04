Carluxo insinua conspiração militar

"Notaram que tudo que pega mal à primeira vista do público a imprensa diz que estou envolvido, e tudo que pega bem vai pra conta de determinada 'ala'?", questiona o vereador Carlos Bolsonaro em meio à demissão de Sérgio Moro edit

247 - Após a demissão de Sérgio Moro e a crise que se abateu sobre o governo de Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro insinuou estar em curso uma conspiração com a participação da ala militar do governo.

"Notaram que tudo que pega mal à primeira vista do público a imprensa diz que estou envolvido, e tudo que pega bem vai pra conta de determinada 'ala'? Alguém acha mesmo que apoiar Bolsonaro e não receber críticas diárias da imprensa não é, no mínimo, incoerente?", escreveu Carlos Bolsonaro pelo Twitter.

Outro motivo além da demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Mauricio Valeixo, desencadeou o pedido de demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Teria sido a exigência do próprio Jair Bolsonaro de que a Polícia Federal e Moro segurassem a investigação que aponta para a participação do vereador Carlos Bolsonaro em um esquema de ataques virtuais a autoridades como ministros do Supremo Tribunal Federal e propagação de fake news.

Notaram que tudo que pega mal à primeira vista do público a imprensa diz que estou envolvido, e tudo que pega bem vai pra conta de determinada "ala"? Alguém acha mesmo que apoiar Bolsonaro e não receber críticas diárias da imprensa não é, no mínimo, incoerente? pic.twitter.com/lLrBfrMyhd — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) April 24, 2020

