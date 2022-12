Carluxo sinaliza que Jair Bolsonaro não tem força para promover um golpe de Estado

Apoie o 247

247 - Em longa postagem no Twitter nesta quinta-feira (15) em tom melancólico, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos) sinaliza que seu pai, Jair Bolsonaro (PL), foi abandonado por aqueles que o apoiavam e que, portanto, já não tem mais força para dar um golpe de Estado no Brasil.

Carlos diz que Bolsonaro está sendo "banalizado" e que "não tem o poder de estalar os dedos e resolver tudo".

Leia:

"Como alguns podem esquecer tão rápido os sacrifícios de um homem que praticamente deu a vida, remando contra uma maré de podridão, com resiliência de modo a conseguir avanços nunca imaginados, e banalizá-lo como se todo um processo tremendamente complexo dependesse somente dele? Por que as pessoas ditas 'do bem' não fazem o simples exercício de se colocar no lugar do próximo? Tento imaginar como deve se sentir esse homem, com seu esforço banalizado porque não tem o poder de estalar os dedos e resolver tudo, pois não é gênio da lâmpada, alvejado sem piedade por gente que se acha dona da verdade, mas não sabe 1/100 do que está acontecendo e nem quer. Não há respeito, não há nada que gente imediatista e incapaz de compreender possa levar em consideração. É o 'quero já, se vira, arruma, resolve'. Alguém sequer pára [sic] para pensar se é humanamente possível? Há todo um mundo de coisas que deveria ser levado em consideração. Há muita gente validando atos de covardia extrema diante de um cenário de pura narrativa, narrativa esta desprovida de fatos. Por que tanta ingenuidade, se é que é mesmo o caso? Uns são inocentes, outros são sujos e há os caçadores de likes. Infelizmente não há compaixão e muito menos maior reflexão diante do quadro. Prefiro não falar tudo que penso para evitar incompreensões. Sigamos em frente".

