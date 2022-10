Cármen Lúcia, do TSE, manda Twitter apagar post de blogueiro bolsonarista contra urnas

Apoie o 247

247 - A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Cármen Lúcia determinou a remoção de uma publicação feita pelo blogueiro bolsonarista Bernardo Pires Kuster, do Brasil Sem Medo, com acusações sobre o sistema eleitoral brasileiro. No twitter, o bolsonarista questiona a transparência, integridade e segurança das urnas eletrônicas, destacando que o sistema brasileiro não é um sistema aceito por democracias sólidas.

A decisão do TSE dá duas horas para que o Twitter apague o post, sob pena de multa diária de R$ 100 mil caso a decisão seja desrespeitada. “As publicações impugnadas acarretam desinformação, o que leva à repercussão ou interferência negativa no pleito”, escreveu Cármen Lúcia, após a Coligação Brasil da Esperança, da chapa Lula e Alckmin, ter entrado com uma ação junto ao TSE.

“A propagação de informações falsas que criam no eleitor a descrença e insegurança acerca da lisura do processo eleitoral são um atentado à democracia brasileira, à soberania e à cidadania, uma vez que impõem a corrosão da segurança e confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro”, afirmam os advogados da coligação, Eugênio Aragão e Cristiano Zanin Martins.

