Carol Proner: “parceria da Lava Jato com FBI violou tratado internacional”

Revista Forum - Em entrevista ao Fórum Onze e Meia desta terça-feira (4), a advogada Carol Proner, membro-fundadora da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), explicou como a força-tarefa da Lava Jato violou um tratado internacional ao estabelecer colaboração com o FBI, bureau estadunidense de investigação.

“O combate à corrupção é uma grande moeda contemporânea de extensão territorial e de mercados dos EUA na América Latina, não só no Brasil. A vulnerabilidade frente ao sistema extraterritorial de jurisdição dos EUA não é exclusiva a um país. O problema do Brasil é que, além do sistema vulnerável no plano internacional, nós tivemos funcionários cooperativos, traindo a sua função, violando o tratado bilateral que estabelecia a competência do poder Executivo, e cooperando com as autoridades americanas”, afirma.

“A grande trama aconteceu com os procuradores, com 17 agentes do FBI. A força-tarefa mentiu dizendo que era uma visita de cooperação técnica para o combate à corrupção, omitindo a colaboração em sede no MPF de Curitiba. É muito grave, porque violaram um tratado internacional, e não vejo a critica do Aras ao MPF nesse aspecto. Não vejo quase ninguém falando sobre isso. Mas há uma violação de tratado, com graves prejuízos econômicas ao país, ferindo a Constituição. Isso aí é crime”, continuou.

