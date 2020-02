Carro com equipe de Mourão sofre acidente

Sofreu um acidente um carro com parte da equipe que acompanhava o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro Sérgio Moro (Justiça) a Roraima. O carro tentou desviar de outro que freou bruscamente e, por consequência, colidiu com uma caçamba que ia no sentido contrário edit

247 - Sofreu um acidente nesta quinta-feira (13) um carro com parte da equipe que acompanhava o vice-presidente Hamilton Mourão e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a Roraima. Um jipe alugado, transportava três integrantes da EBC e um motorista de Boa Vista, capital do estado, a Pacaraima. A informação é de Época.

O carro tentou desviar de outro que freou bruscamente e, por consequência, colidiu com uma caçamba que ia no sentido contrário, na altura do quilômetro 50 da BR-174. O motorista do veículo e os membrosda EBC ficaram levemente feridos, mas continuaram a viagem com o restante da equipe.

O vice-presidente e o ministro tiveram um encontro com o governador do Estado e depois visitaram um abrigo de imigrantes venezuelanos.