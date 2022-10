Carta de Lula aos evangélicos preocupa campanha bolsonarista

Ainda que dentro do PT a avaliação seja de que a carta saiu tarde, a campanha de Bolsonaro recebeu a notícia com preocupação edit

247 - A campanha de Jair Bolsonaro (PL) recebeu com preocupação a carta do ex-presidente Lula (PT) aos evangélicos, na qual ele se compromete com a defesa da liberdade religiosa e faz gestos contra o aborto.

Segundo Bela Megale, do jornal O Globo, houve também críticas internas da campanha sobre a resposta - ou falta dela - dada à carta. "A principal crítica no QG bolsonarista foi a de que, há semanas, a carta vinha sendo alardeada e que nenhuma reação imediata foi preparada na campanha para rebatê-la".

Para minimizar as possíveis consequências da carta de Lula, bolsonaristas colocarão as lideranças evangélicas para intensificar a campanha pela reeleição do atual chefe do Executivo. "Seus integrantes decidiram intensificar a articulação com lideranças evangélicas para que destaquem junto às suas bases que Bolsonaro seria o candidato que 'incorpora as pautas conservadoras do segmento'. A meta é tentar neutralizar efeitos que o posicionamento de Lula possa ter nesta parcela da população, que apoia majoritariamente Bolsonaro".

A avaliação no PT é de que o gesto de Lula aos evangélicos foi tardio, "já que há mais de um ano Lula é pressionado a fazer um aceno explícito ao segmento religioso. A expectativa é que mesmo assim a carta ajude a segurar o evangélico que está com o ex-presidente".

