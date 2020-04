Cartaz de lançamento de novo programa do governo Bolsonaro só tem crianças brancas

Equipe de marketing de Bolsonaro não deu importância à questão da representatividade no lançamento do programa "Pró-Brasil" edit

Revista Forum - Que o governo Bolsonaro não preza pela questão da representatividade da população já é um fato conhecido. Desta vez, no entanto, a exclusão de segmentos que representam a sociedade brasileira foi expressa em uma peça oficial de marketing da presidência.

Nesta quarta-feira (22), foi lançado o programa “Pró-Brasil”, que atuará na recuperação econômica do país após a crise do coronavírus. Sem a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, o programa foi apresentado pelo ministro da Casa Civil, Braga Netto, e foi exibido o cartaz de divulgação do projeto.

Trata-se de uma imagem com cinco crianças olhando para o slogan do governo. Todas brancas.

