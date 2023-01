Casa Branca diz que EUA não receberam pedido do Brasil sobre situação de Bolsonaro

O assessor de Segurança Nacional, Jake Sullivan, disse a repórteres que as autoridades norte-americanas não estão em contato direto com Bolsonaro edit

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Os Estados Unidos não receberam nenhum pedido oficial do governo brasileiro sobre o status do ex-presidente Jair Bolsonaro no país depois que seus apoiadores invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, no domingo, informou a Casa Branca nesta segunda-feira.

O assessor de Segurança Nacional, Jake Sullivan, que está em viagem com o presidente Joe Biden para uma cúpula entre EUA, México e Canadá na Cidade do México, disse a repórteres que as autoridades norte-americanas não estão em contato direto com Bolsonaro, que estaria nos arredores de Orlando, no Estado da Flórida.

