Casa Civil apaga fotos de Ciro Nogueira com pastor lobista do MEC

247 - A Casa Civil apagou fotos de seu arquivo que registravam um encontro entre o ministro Ciro Nogueira (PP-PI) e o pastor Arilton Moura, apontado como integrante de um esquema de propinas no Ministério da Educação. Arilton cobrava propina de prefeitos para facilitar agenda destes com o então ministro da pasta, o também pastor Milton Ribeiro.

De acordo com o G1, as imagens tinham sido publicadas na conta do Flickr da Casa Civil. A reunião ocorreu no dia 21 de setembro de 2021.

"Parece que a foto ou o vídeo que você está procurando não existe mais", diz a mensagem no site após a exclusão do material.

