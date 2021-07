Casa Civil não tem registros de reunião entre ministros e farmacêuticas produtoras de cloroquina

247 - A Casa Civil não possui os registros, e-mails e atas de reunião referentes ao encontro agendado pelo ministro Luiz Eduardo Ramos em 10 de junho com executivos da indústria farmacêutica e os ministros Carlos França (Relações Exteriores), Marcelo Queiroga (Saúde), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia) e Tereza Cristina (Agricultura).

As empresas em questão são a EMS e a Eurofarma, que são investigadas pela CPI da Covid no Senado por terem sido beneficiadas pelo Itamaraty na obtenção de insumos indianos para a produção de cloroquina, medicamento que não tem eficácia comprovada contra a Covid-19.

Reportagem do jornal O Globo da mesma data revela que Jair Bolsonaro atuou em favor das empresas EMS e Apsen em um telefonema com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. (Com informações do Antagonista).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.