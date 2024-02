Casal Cariani armazenava R$ 1,2 milhão em dinheiro vivo, aponta PF

Apoie o 247

247 - Renato Cariani e a mulher dele, Tatiane, armazenavam cerca de R$ 1,2 milhão em dinheiro vivo no ano de 2022, quando a Anidrol, empresa química dele, já era investigada por suposto desvio de insumos para produção de crack e cocaína.

Cariani é réu por tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. De acordo com apuração do Metrópoles, as informações constam do inquérito da Polícia Federal (PF) que serviu de base para a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MPSP) contra Cariani e quatro sócios dele na Anidrol. Os dados foram declarados pelo casal à Receita Federal, em 2022.

