Casal é preso por torturar criança de sete anos

À polícia, o pai e a madrasta do menino disseram que batiam no garoto porque ele era "levado" edit

247 - A Polícia Civil prendeu e indiciou na terça-feira (23) o pai e a madrasta de um menino de 7 anos que foi vítima de tortura em Planaltina de Goiás, no entorno do DF, de acordo com o G1.

Investigações mostram que o garoto tinha marcas de agressões em diferentes níveis de cicatrização e estava desnutrido.

Em vídeo, vizinhos registraram uma das agressões contra a criança.

À polícia, o casal afirmou que batia no menino porque ele era "levado". Eles tinham outros quatro filhos, que foram levados pelo Conselho Tutelar.

