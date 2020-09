Casal pede que Flávio Bolsonaro pague indenização de R$ 180 mil por ataque a crianças nas redes sociais

Por Luísa Fragão, na Revista Fórum - Um casal do Rio de Janeiro entrou com ação na Justiça Cível contra o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) por danos morais e pede indenização de R$ 180 mil. Em junho, o parlamentar compartilhou em suas redes sociais uma foto dos filhos do casal em um protesto contra o então candidato à Presidência, Jair Bolsonaro.

A imagem mostra duas crianças, um menino de 11 anos e uma menina de 10, com os dizeres “Ele não” pintados no rosto. Flávio usou a imagem para criticar o que chama de “marxismo cultural” e expôs as crianças a ataques nas redes.

“No dia em que seu filho se tornar um militante contra a fé, porque foi doutrinado na escola ou na univesidade (sic), tendo sua mente sequestrada pelo marxismo cultural, você entenderá que a luta não era por um presidente, mas por um Brasil livre”, escreveu o senador na legenda da foto.

Na última semana, o juiz Marcos Brito determinou a citação de Flávio na ação, que corre em segredo de Justiça na 29ª Vara Cível. No processo movido no Tribunal de Justiça do Rio, os pais afirmam que o “tom sensacionalista, vulgar e visceral” revelam que o propósito do senador era “deteriorar a imagem das crianças”.

