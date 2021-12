Casamento precoce é naturalizado e sobnotificado no Brasil

Apoie o 247

247 - Reportagem da Folha de S. Paulo nesta segunda-feira (13) traz dados sobre o casamento infantil, naturalizado e subnotificado no Brasil.

"O casamento infantil é definido como qualquer união, formal ou informal, que envolva alguém com menos de 18 anos", diz o texto. Em mais de 94% dos casos, o menor envolvido na relação é uma menina.

O casamento se dá sob aparente consentimento do menor de idade ou da família e captura a infância de meninas, tirando-lhe sonhos e objetivos.

A união também aumenta a possibilidade de violência doméstica, visto que a menina passa a ser totalmente dependente do marido. É o que conta Milena (nome fictício), que se casou aos 13 anos. Hoje com 20, ela diz: "eu deixei tudo pra ficar cuidando dele: estar em casa, arrumando as coisas, lavando roupa, fazendo almoço. (...) Ele dizia que eu não precisava trabalhar porque já me dava tudo. E, por isso, achava que podia fazer o que quisesse".

"No Brasil, o casamento precoce é um fenômeno adolescente que ocorre, em média, aos 14 ou 15 anos, o que não quer dizer que não haja meninas se casando aos 12 anos", afirma a pesquisadora Viviana Santiago, ativista pelos direitos das meninas.

