Casas de idosos não receberam auxílio emergencial prometido pelo governo

247 – As casas de repouso para idosos, eleitas pelo governo como prioritárias para recebimento de auxílio financeiro durante a pandemia da Covid-19, não receberem nenhum centavo do recurso. A reportagem é do jornal Folha de S. Paulo.

Documento elaborado pela Comissão Especial do Congresso, que analisa os gastos do governo em relação à pandemia, obtido pela reportagem, prova que o governo federal ainda não fez o pagamento de R$ 160 milhões previsto para ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos).

O pagamento do valor às unidades foi determinado por meio de uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada pelo executivo em 29 de junho, acrescenta a reportagem.

