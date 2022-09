Cash Delivery "foi completamente anulada", afirma Marconi Perillo

Apoie o 247

ICL

247 - Durante sabatina na RecordTV nesta quarta-feira (7), o candidato a senador por Goiás Marconi Perillo (PSDB) disse que a Operação Cash Delivery "foi completamente anulada" e que "nenhum político goiano, nem de longe, foi tão investigado" quanto ele.

"Graças a Deus eu ando de cabeça erguida por toda parte, porque mentira tem perna curta. E tudo que houve de mentira agora está virando essa realidade, em que eu chego às ruas, visito as pessoas, sou bem recebido. Porque as pessoas comparam os meus governos com os outros, as pessoas percebem o tamanho do trabalho que nós fizemos em Goiás", declarou.

“Estou aqui com a consciência muito tranquila até porque, se havia qualquer dúvida em relação àquela farda, não há mais. Perdi as eleições, aprendi muito com a derrota. A gente aprende quando a gente perde. É claro que foi uma coisa muito injusta porque houve uma trama, mas de qualquer maneira está tudo anulado. Estou tranquilo para poder falar de propostas, falar de futuro, falar de projetos pro nosso estado", acrescentou o tucano.

Para Marconi, a Cash Delivery "foi uma farsa muito grande, por um senador que está hoje no mandato, e que infelizmente não fez nada pelo país e pelo estado, com um procurador da República". Ele, porém, teve "paciência, muita fé e, graças a Deus, esse assunto está esclarecido".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.