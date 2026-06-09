Caso Dark Horse adia escolha de vice de Flávio Bolsonaro

247 - A definição do candidato a vice na chapa do pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) foi adiada para julho em meio aos desdobramentos da crise provocada pelo vazamento de áudios envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. A informação foi divulgada pelo jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil, e reflete a avaliação de integrantes da pré-campanha de que ainda há efeitos políticos negativos decorrentes do episódio.

A equipe de Flávio Bolsonaro considera que o senador segue enfrentando desgaste junto a parte do eleitorado e de setores políticos após a divulgação das gravações em que solicita recursos a Vorcaro para o filme “Dark Horse”. Diante desse cenário, partidos aliados demonstram cautela para formalizar acordos eleitorais neste momento.

O receio é especialmente presente entre legendas do chamado Centrão, que temem ser associadas às investigações conduzidas pela Polícia Federal. Com isso, a expectativa inicial de definir o vice mais cedo foi revista, e a nova previsão é que a escolha ocorra apenas em meados de julho.

Nos bastidores, o nome mais bem avaliado para compor a chapa presidencial é o da senadora Tereza Cristina (PP-MS). Apesar disso, a formalização de qualquer aliança depende da evolução do cenário político e dos desdobramentos das investigações.

A estratégia do PL, segundo a reportagem, é utilizar as próximas semanas para tentar reconstruir a credibilidade do pré-candidato e acompanhar o avanço das apurações. Ao mesmo tempo, o partido busca consolidar uma aliança com a federação formada por União Brasil e Progressistas (PP), considerada fundamental para fortalecer o projeto eleitoral.

Entretanto, dirigentes dessas siglas avaliam com cautela uma aproximação imediata. A preocupação está relacionada à possibilidade de novos desdobramentos das investigações atingirem lideranças partidárias. O presidente nacional do Progressistas, senador Ciro Nogueira, foi alvo de busca e apreensão recentemente. Já Antonio de Rueda, presidente do União Brasil, é apontado por interlocutores como alguém que manteve relações com Vorcaro e que poderá ser mencionado em sua colaboração premiada.

Na segunda-feira (8), Flávio Bolsonaro afirmou que ainda há prazo para a definição do nome que ocupará a vaga de vice em sua chapa. Sem revelar possíveis escolhidos, o pré-candidato destacou as características desejadas para o posto.

"O prazo é até 14 de agosto. O que posso falar é que o perfil é de alguém que complemente a nossa chapa, uma pessoa preparada e de bem interessada, uma mulher", afirmou.