“Caso eu seja presidente, vamos fazer muito mais do que já fizemos”, diz Lula em visita ao padre Julio

Revista Fórum - Em visita ao padre Julio Lancelllotti, nesta terça-feira (25), o ex-presidente Lula declarou que “dar emprego, comida e moradia aos pobres não custa nada para o Estado”. Ele disse, ainda, que a busca pela cidadania dessas pessoas é que o fez querer voltar à presidência.

“Não me deixaram em 2018. Mas tenho 75 anos e com energia de 30, pois tenho certeza que só se resolvem os problemas do país resolvendo primeiro os problemas dos pobres”, afirmou.

“Caso eu seja presidente novamente, já avisei ao PT que vamos fazer muito mais do que já fizemos para voltar a incluir o pobre no orçamento da União. Pobre não é estorvo, mas é a razão de o Estado existir”, acrescentou Lula.

