Caso Marielle: Justiça condena Ronnie Lessa e parentes por destruição de provas

Segundo o MPRJ,Ronnie, acusado de ser o assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes, e os outros quatro condenados, jogaram armas no mar da Barra da Tijuca, quase um ano depois da morte da vereadora e do motorista edit

247 - A Justiça condenou o ex-PM Ronnie Lessa, acusado de ser o assassino de Marielle Franco e Anderson Gomes, sua esposa, o cunhado e dois amigos pelo crime de destruição de provas. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), a submetralhadora utilizada para matar Marielle esteja entre as armas ocultadas. Ronnie e os outros envolvidos foram condenados a quatro anos de prisão em regime aberto.

O ex-PM segue preso na cadeia de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, já os demais responderão em liberdade.

De acordo com reportagem do G1 , a polícia afirma que o descarte do armamento aconteceu dias depois da prisão de Ronnie, em 12 de março, e teria contado com a participação de quatro pessoas, entre elas a mulher e o cunhado do PM reformado.

Em depoimento à Delegacia de Homicídios (DH) da Capital, um pescador contou que um comparsa de Ronnie Lessa contratou seu barco e jogou seis armas no mar perto das Ilhas Tijucas.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.