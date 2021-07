Caso Marielle passa para novo delegado, o quarto desde o início da investigação

Henrique Damasceno, responsável pela resolução da investigação do assassinato do menino Henry Borel, será o quarto responsável por conduzir o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes edit

247 - O delegado Henrique Damasceno, que assumiu a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, será o quarto responsável por conduzir o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018.

Damasceno foi o responsável pela resolução caso do assassinato do menino Henry Borel.

O Ministério Público do Rio e a polícia não têm dúvidas quanto à autoria do assassinato pelo PM reformado Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio Queiroz. Eles irão a júri popular, ainda sem data definida, na 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. (Com informações do Antagonista).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.