Caso Milton Ribeiro é o fim da linha para o governo Bolsonaro, diz Paulo Moreira Leite

247- O jornalista Paulo Moreira Leite fez uma análise em sua participação no programa Bom Dia 247 desta quinta-feira (23) sobre o impacto negativo causado pela prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, envolto num esquema de corrupção com propinas no MEC.

De acordo com Moreira Leite, o escândalo é o “o fim da linha para o governo Bolsonaro”.

“Milton era o homem de confiança de Bolsonaro, que disse colocar sua cara no fogo por ele. Bolsonaro ainda tentou protegê-lo ao colocar um sigilo de 100 anos sobre as visitas dos pastores no MEC”, relembrou.

O jornalista ressaltou em sua análise que o sigilo imposto nas movimentações ocorridas no MEC aponta diretamente “a culpa de Bolsonaro no esquema” e que o chefe do executivo “vive seu pior momento no governo”.

“Já vimos neste governo o Ricardo Salles acusado de promover contrabando ilegal de madeira, também o Eduardo Pazuello promovendo aquela vergonha no Ministério da Saúde durante a pandemia e agora temos o ministro da Educação em mais um esquema”, finalizou.

