Caso ocorra segundo turno, Ciro diz a aliados que não irá mover uma palha para eleger Lula

247 - Ciro Gomes (PDT) não deve mexer uma palha para ajudar Lula (PT) a vencer Jair Bolsonaro (PL), caso a eleição não seja resolvida no dia 2 de outubro e vá ao segundo turno. Ele já afirmou a interlocutores que deve sofrer intensa pressão para ao menos declarar voto no petista —mas que resistirá e repetirá o comportamento de 2018, quando se ausentou do processo eleitoral. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Naquele ano, Ciro foi a Paris e retornou na véspera da eleição, declarando voto em Fernando Haddad (PT) no dia do pleito, antes de encerrada a votação. Ele reforça que sua atitude foi certa naquele momento.

