Casos confirmados de Covid na Petrobrás atingem mais de 1,5 mil empregados

Números foram relatados pela estatal em reuniões com petroleiros e Ministério Público do Trabalho edit

247 - A Petrobrás informou nesta segunda-feira (24) que já são cerca de 1,5 mil casos de Covid-19 confirmados entre os trabalhadores próprios da estatal. A informação foi apresentada durante reunião entre representantes do Sindipetro do Norte Fluminense, Petrobrás e Ministério Público do Trabalho.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) e o Sindipetro-NF calculam que cerca de 3 mil trabalhadores terceirizados possam estar com a doença. Na semana passada, a Petrobrás reportou “mais de mil contaminados confirmados na empresa”, somente entre os trabalhadores efetivos, de cerca de 40 mil pessoas.

Além dos casos da Petrobrás, a Transpetro, subsidiária da companhia, tem atualmente confirmados 257 casos de Covid-19 na empresa. As maiores incidências da doença ocorrem nas unidades dos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Amazonas e Espírito Santo. A Transpetro conta com cerca de 6 mil empregados próprios e 4 mil terceirizados em todo o país.

“Ficamos perplexos com a falta de transparência da Petrobrás. O Sindipetro-NF, junto ao Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho, solicitou diversas informações e a empresa não deu, como número de infectados em plataformas e quais as unidades que estão mais graves. Isso vem confirmando o que o sindicato tem denunciado desde o início da pandemia, que é o descaso da companhia com os trabalhadores.”, disse o coordenador-geral do Sindipetro-NF, Tezeu Bezerra, que participou da reunião com a Petrobrás.

“O total de casos confirmados de Covid-19 na Transpetro também é muito elevado, revelando a explosão da doença”, avalia o diretor de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) da FUP, Antonio Raimundo Teles, lembrando que na próxima quinta-feira, 27, os dirigentes sindicais terão reunião com o grupo de EOR da Petrobrás, quando novos números sobre contaminação por Covid-19 nas unidades da estatal deverão ser divulgados.

Diante dos grandes números de contaminação por Covid-19 e da trágica realidade de 59 óbitos registrados nas unidades da Petrobrás desde o começo da pandemia, a Transpetro analisa a possibilidade de emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) para trabalhadores diagnosticados com a doença contraída em ambiente de trabalho. “A questão está em discussão interna e no Jurídico da Transpetro”, informou o gerente setorial de remuneração, relações trabalhistas e sindicais da empresa, Felipe Pacheco Teixeira, durante a reunião com a FUP.

