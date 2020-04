Casos de covid-19 no Brasil passam de 30 mil e mortes chegam a 1.924

O estado de São Paulo permanece como o mais atingido pela epidemia, com 11.568 casos e 853 mortes. Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro, com 3.944 casos e 300 óbitos; Ceará, com 2.386 casos e 124 vítimas fatais; Amazonas, com 1.719 casos e 124 mortes edit

Sputnik Brasil - O Ministério da Saúde divulgou em seu site nesta quinta-feira (16) que os casos confirmados do novo coronavírus no Brasil chegaram a 30.425, com 1.924 mortes.

De acordo com dados do site oficial da pasta sobre a doença, foram registradas 188 mortes pela COVID-19 nas últimas 24 horas. Ontem, o número de mortes era de 1.736.

Em relação aos casos, o aumento foi de 2.105. Na quarta-feira (15), o número de casos confirmados era de 28.320.

A taxa de letalidade — que compara casos confirmados no país com a incidência de mortes — é de 6,3%.

O estado de São Paulo permanece como o mais atingido pela epidemia, com 11.568 casos e 853 mortes.

Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro, com 3.944 casos e 300 óbitos; Ceará, com 2.386 casos e 124 vítimas fatais; Amazonas, com 1.719 casos e 124 mortes; e Pernambuco, com 1.683 casos e 160 óbitos.

Sudeste concentra 56,6% dos casos

Todos os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal registram casos e pelo menos uma morte causada pela COVID-19.

A região mais afetada é o Sudeste, com 17.224 casos, o que representa 56,6% do total. Depois, surgem o Nordeste, com 6.508 casos (21,4%), Norte, com 2.876 casos (9,5%), Sul, com 2.496 casos (8,2%), e Centro-Oeste, com 1.321 casos (4,3%).

No mundo todo, segundo o mapa virtual da Universidade John Hopkins, até a tarde desta quinta-feira eram contabilizados 2.113.226 de casos e 140.371 mortes.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.