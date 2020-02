Casos de suspeita de infecção por coronavírus no Brasil caem para 9

Com novos casos descartados, caiu para nove o número de casos no Brasil de suspeita de infecção pelo novo coronavírus. Os dados são de balanço do Ministério da Saúde divulgados na manhã desta quinta-feira (6). edit

247 - Com novos casos descartados, caiu para nove o número de casos no Brasil de suspeita de infecção pelo novo coronavírus.Entre os casos ainda em investigação, três estão em São Paulo e três no Rio Grande do Sul. Os estados do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais acompanham um caso cada.

Os dados são de balanço do Ministério da Saúde divulgados na manhã desta quinta-feira (6).

De acordo com Julio Croda, diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. "Os números demonstram claramente que o foco da transmissão é local, e está bastante concentrado na China, na região de Hubei. 99% dos casos estão lá",.