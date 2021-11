Celso Amorim afirma que não haverá "aproximação" de Lula com militares porque eles devem ficar fora da política

Apoie o 247

247 - O embaixador Celso Amorim, ex-chanceler e ex-ministro da Defesa, disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tem procurado uma aproximação com os militares por acreditar que as Forças Armadas “têm que ficar fora da política”. Para Amorim, “isso é o natural, não é desvalorizá-los”.

“Não há esforço para se aproximar dos militares, quebrar a resistência. Essa não é uma preocupação de Lula. Os militares têm que ficar fora da política e isso é o natural, não é desvalorizá-los. Eles já têm um papel muito importante, que é o de ser, ao lado da diplomacia, a linha de frente da soberania nacional. É natural tratar com militares temas como submarinos e defesa aérea, mas não tem sentido correr atrás deles para saber o que pensam sobre política. Vivemos um momento infeliz, porque os governantes os chamaram ao poder”, disse o ex-ministro à coluna da jornalista Bela Megale, do jornal O Globo.

Amorim também avalia que Lula não deverá enfrentar resistência entre os militares caso seja eleito no pleito presidencial do próximo ano. “Quem está se encarregando de acabar com qualquer resistência que possa ter a Lula é o Bolsonaro, ao tratar os militares como ‘meu Exército’, como se fossem golpistas”, destacou o diplomata.

Sobre a viagem que Lula fez a diversos países europeus, Celso Amorim disse que a jornada foi importante para mostrar aos líderes internacionais que o Brasil não está atrelado à “imagem apocalíptica, de ignorância do mundo, representada por Bolsonaro”.

