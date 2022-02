Celso Amorim: governo Biden já não pode mais ter ilusões com Bolsonaro

Apoie o 247

247 – O embaixador Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores, no governo Lula, e da Defesa, no governo Dilma, afirma que a atual administração estadunidense não terá mais canais de entendimento com o governo Bolsonaro, depois de sua viagem à Rússia, no ápice da tensão com a Ucrânia. "O governo Biden já não pode mais ter ilusões com o governo Bolsonaro", diz ele.

Celso Amorim afirma que, para a Casa Branca, Bolsonaro não serve. "Podem continuar buscando uma terceira via, mas não vejo chance", diz ele, que aponta como melhor caminho uma busca de entendimento com a chapa Lula-Alckmin. Entretanto, Celso destaca que a viagem de Bolsonaro à Rússia trouxe um fato positivo para o Brasil. "A defesa feita pela Rússia sobre a entrada do Brasil como membro permanente do conselho de segurança foi a mais forte que eu já vi", diz ele.

